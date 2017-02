Junior 19:10 bis 19:35 Trickserie Mia and me - Abenteuer in Centopia Folge: 17 Die Blütenfest-Prinzessin NL, D, I, CDN 2011 Stereo 16:9 Merken Zufälligerweise hat sich Mia ein abgelegtes Kleid von Violetta gekauft. Doch das will sie auf keinen Fall behalten In Centopia eingetroffen, findet sie sich inmitten der Vorbereitungen für einen Schönheitswettbewerb wieder. Doch dafür hat Mia nicht viel übrig. Sie muss dem Orakel folgen und das nächste Trumptusteil finden, damit Centopia von der bösen Panthea befreit werden kann. Oder sollte Mia doch am Wettbewerb teilnehmen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rosabell Laurenti Sellers (Mia) Adrian Moore (Vincent) Saphia Stoney (Paule) Josephine Benini (Violetta) Sprecher: Marie-Christin Morgenstern (Mia) Originaltitel: Mia and Me Regie: William Speers, Anthony Power Drehbuch: Doug Sinclair Musik: Gerd Kaeding Altersempfehlung: ab 6