Junior 17:55 bis 18:20 Trickserie Alice im Wunderland Das Schimpansenkind J, D 1983 Stereo Die Herzkönigin fordert ihre Gefolgschaft auf, nach ihrem verschwundenen Lieblingstier, dem Schimpansen Schnurps, zu suchen. Schließlich entdeckt Alice das Äffchen auf dem Dach eines Hauses und klettert zu ihm herauf. Dort erfährt sie, dass Schnurps furchtbares Heimweh nach seiner Mutter hat, die er lange nicht mehr gesehen hat. Voller Mitleid verspricht Alice, dem Schimpansen zu helfen, als plötzlich das Suchkommando der Königin auftaucht. Originaltitel: Fushigi no Kuni no Alice Regie: Taku Sugiyama Drehbuch: Marty Murphy Musik: Christian Bruhn