Junior 14:50 bis 15:10 Trickserie Mimis Plan Einmal ein Star sein CDN 2000-2003 Stereo "Outta Synch", eine schwer angesagte Band, gastiert in der Stadt. Mimi und Elaine sind ganz aus dem Häuschen. Umso größer ist ihre Enttäuschung, als sie erfahren, dass das Konzert ausverkauft ist. Ihre letzte Chance, noch an Tickets zu kommen, ist ein Musik-video-Wettbewerb. Wer ihn gewinnt, bekommt nicht nur Karten fürs Konzert, sondern darf sich auch noch mit den Jungs von "Outta Synch" privat treffen. Mit Feuereifer machen sich Mimi und Elaine an die Arbeit. Der Krach bei Mimi zu Hause inspiriert sie zu einem Song mit dem Titel "Krach". Russell filmt das Video und vom Ergebnis sind die drei begeistert. Doch leider taucht Sincerity auf, die Sprecher: Angela Quast (Bradley) Christine Pappert (Elaine) Celine Fontanges (Jason) Tim Knauer (Mimi) Originaltitel: What About Mimi? Regie: Josh Mepham, Collen Holub Drehbuch: Ian Weir Musik: Sarita Baker, Hal Foxton Beckelt