Junior 07:10 bis 07:20 Trickserie Die Koala Brüder Mitzi gibt nicht auf GB 2007 Stereo Eines Morgens hat Mitzi Lust, ein Bild zu malen. George, der Postbote steht ihr dabei Modell. Als das Bild fertig ist, sind alle begeistert. Und Mitzi fühlte sich schon als große Künstlerin. Auch wenn ihr die Koala Brüder sagen, dass sie erst einmal sehr viel üben muss. Mitzi will gleich die nächsten Porträts malen, von Archie, Sammy und Lolly. Aber es will ihr kein Bild mehr gelingen. Da hat sie genug von der Malerei. Aber die Koala Brüder sind nicht damit einverstanden. Originaltitel: The Koala Brothers Regie: Martin Pullen, Timon Dowdeswell, Tobias Fouracre