Classica 04:20 bis 06:00 Musik Bach, Goldberg-Variationen BWV 988 D 2014 Stereo 16:9 Merken Zhu Xiao-Mei (Klavier). Aufgenommen beim Bachfest Leipzig in der Thomaskirche. Peking 1966: Dem musikalischen Wunderkind Zhu Xiao-Mei wird eine große Karriere vorausgesagt. Doch dann bricht die Kulturrevolution aus. Noten werden verbrannt, Musikehrer öffentlich gedemütigt, ja hingerichtet. Wie alle ihre Mitschüler und Angehörigen wird auch Xiao-Mei in ein Arbeitslager verschickt, Nach Jahren ohne Musik entdeckt sie im Lager ein altes Akkordeon und schlägt ein paar Tasten an. Eine Melodie steigt auf, und mit ihr die Hoffnung auf ein anderes Leben. Nun hält sie nichts mehr auf: Sie wird endlich zur international gefeierten Pianistin. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Zhu Xiao-Mei Originaltitel: Bach: Goldberg-Variationen BWV 988 Musik: Johann Sebastian Bach