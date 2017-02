Classica 01:00 bis 03:15 Oper Rossini, Le Comte Ory I 2009 Stereo 16:9 Merken Vom Rossini Opera Festival Pesaro: "Le Comte Ory" von Gioachino Rossini (1792-1868). Musikalische Leitung: Paolo Carignani - Inszenierung: Lluís Pasqual. Mit Yijie Shi (Le Comte Ory), María José Moreno (La Comtesse Adèle), Lorenzo Regazzo (Le Gouverneur), Roberto de Candia (Raimbaud), Laura Polverelli (Isolier). Rossinis einzige französische Komödie, uraufgeführt 1828 in Paris, handelt vom leichtlebigen Grafen Ory, der alles versucht, um sich an die hübsche Adèle heranzumachen: Er verkleidet sich als Eremit, dann als Nonne - eine turbulente Verwechslungskomödie vor erotischem Hintergrund. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Yijie Shi (Le Comte Ory) María José Moreno (La Comtesse Adèle) Lorenzo Regazzo (Le Gouverneur) Roberto De Candia (Raimbaud) Laura Polverelli (Isolier) Originaltitel: Le comte ory Drehbuch: Eugène Scribe, Charles-G. Delestre-Poison Musik: Gioachino Rossini