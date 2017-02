Classica 23:35 bis 00:05 Musik Schubert, Vier Impromptus D 899 D 1987 Stereo 16:9 Merken Krystian Zimerman spielt die 4 Impromptus D 899 von Franz Schubert (1797-1828). Die glanzvolle Karriere des polnischen Pianisten (geb. 1956) begann 1975, als er den Chopin-Wettbewerb in Warschau gewann. Nach Erweiterung seines Repertoires und einem Studienaufenthalt 1980 in London machte er sich einen Namen als einer der begabtesten Pianisten seiner Generation. Seine Konzerte und Aufnahmen gelten weithin als vorbildlich und erstklassig im Hinblick auf Interpretation und Technik. Krystian Zimerman leitet eine Meisterklasse an der Musikhochschule Basel. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Krystian Zimerman Originaltitel: Schubert, Vier Impromptus D 899 Kamera: Hans Jura Musik: Franz Schubert