Spiegel TV Wissen 08:10 bis 09:00 Dokumentation Grenzgebiete - Deutschlands Nachbarn Vom Segen offener Grenzen D 2015 Merken Fred von Spiczak Brezinski und seine Frau Alicja haben sich vor 10 Jahren in Blankensee, unmittelbar an der deutsch-polnischen Grenze niedergelassen. Hier führen sie einen kleinen Gasthof, dem sie den polnischen Namen "Gospoda" gaben, auf Deutsch "Gaststätte". Alicja, die ursprünglich aus Stettin kommt und Fred, der in Neumünster geboren wurde, wollten, dass ihr Sohn deutsch und polnisch aufwächst In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Grenzgebiete - Deutschlands Nachbarn

