Motorvision.TV 02:40 bis 03:30 Motorsport NASCAR Sprint Cup Series Cheez-It 355 at the Glen, Watkins Glen International Raceway Highlight OV USA 2016 Stereo 16:9 Merken Die Piloten der NASCAR Sprint Cup Series sind zu Gast auf dem Straßenkurs von Watkins Glen zum zweiten Rundkurs-Rennen der Saison. 90 Runden über 220,5 Meilen sind auf der legendären und gerade frisch geteerten Strecke im Bundesstaat New York zu fahren. Alle Augen werden bei diesem Rennen auf das Fahrzeug mit der Nummer 14 gerichtet sein. Mit vier Zählern hält Tony Stewart bei seinem Abschiedsrennen auf dem Kurs den Rekord an Rennsiegen unter den aktiven Fahrern und könnte sich hier vielleicht sogar einen Chase-Platz sichern. Highlight im englischen Originalton. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Sprint Cup Series

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 368 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 163 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 98 Min. Die Wohnung

Dokumentation

ARTE 02:15 bis 03:55

Seit 53 Min.