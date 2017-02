Motorvision.TV 14:35 bis 15:00 Magazin 4x4 - Das Allrad Magazin Kompakte Rennsemmeln D 2016 Stereo 16:9 Merken Wer immer noch glaubt, eine A-Klasse wäre ein Rentner-Auto, den müssen wir enttäuschen. Der Mercedes-AMG A45 Performmaster ist eine Rakete im dezenten Kompaktwagen-Kleid. Trotz nur vier Zylindern spielt der Sound in einer Liga mit seinen großen V8-Kollegen aus dem Hause AMG. Das Kontrastprogramm von Audi schickt der Tuner MTM ins Rennen. Der RS3 R in Manier der Leistungsschmiede aus Wettstetten. Eine Bulldogge, die von der Leine gelassen werden möchte. Nur das Sabbern überlässt der MTM RS3 R lieber dem Fahrer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 4x4 - Das Allrad-Magazin