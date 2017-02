Motorvision.TV 06:55 bis 07:25 Dokumentation MotorStories Rock and Race Kult-Festival Race 61 bei Berlin D 2015 Stereo 16:9 Merken Kati aus München ist absoluter US-Car-Fan. Sie und ihr Freund Patrick haben sich einen Lebenstraum erfüllt und eine 72er Chevy Chevelle gekauft. Das seltene Stück aufgestöbert hat Frank Slopianka. Seine Firma Special Cars Berlin ist auf den Import von US-Car-Klassikern spezialisiert. Frank ist absoluter Speed-Junkie und nimmt regelmäßig an Racing-Events teil. In Finowfurt, 50 km nördlich von Berlin, steigt das legendäre Race 61. Hier messen sich Teilnehmer aus ganz Europa auf dem Air-Strip des Luftfahrtmuseums im 1/8 Meile Racing. Frank tritt mit seinem 700 PS Dragster-Camaro beim Beschleunigungsrennen gegen ebenbürtige Gegner an. Sein Ziel In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Motor-Stories