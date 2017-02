Sky 1 04:15 bis 05:00 Comedyserie Desperate Housewives Die Bombe USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Lynettes Fruchtblase platzt, während sie gerade bei Eddie ist. Er muss allen Mut zusammennehmen und Lynette bei der Geburt helfen. Gabrielle holt den gerade aus dem Koma erwachten Nick aus der Klinik, um Angie und Danny zu retten. Aber Nick wird im Auto wieder ohnmächtig und Gabrielle muss Danny allein befreien. Bree beschließt, Sam ihre Firma zu überschreiben, da sie es nicht erträgt, wenn Andrew ins Gefängnis muss. Orson erkennt in Bree unterdessen nicht mehr die Frau, in die er sich einst verliebte - er verlässt sie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Teri Hatcher (Susan Delfino) Marcia Cross (Bree Hodge) Felicity Huffman (Lynette Scavo) Doug Savant (Tom Scavo) Drea de Matteo (Angie Bolen) Kyle MacLachlan (Orson Hodge) Eva Longoria (Gabrielle Solis) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: David Grossman Drehbuch: Marc Cherry, Alexandra Cunningham Kamera: Lowell Peterson Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12