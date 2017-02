Sky 1 12:40 bis 13:25 Comedyserie Desperate Housewives Das Böse USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Gabrielle bietet Bob und Lee ihre Eizellen an, damit die sich endlich ihren Kinderwunsch erfüllen können. Carlos ist entsetzt. Mikes Wagen wird gepfändet, aber er weigert sich, Susans Geld für die Raten anzunehmen. Andrew findet heraus, dass Sam gar keinen Abschluss gemacht hat. Sam wiederum entdeckt, dass Andrew Alkohol von Kunden gestohlen hat. Lynette hört ein Gespräch von Irina mit einem Russen mit. Sie wendet sich an die Einwanderungsbehörde, um Irinas Vergangenheit überprüfen zu lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Teri Hatcher (Susan Delfino) Marcia Cross (Bree Hodge) Felicity Huffman (Lynette Scavo) Doug Savant (Tom Scavo) Drea de Matteo (Angie Bolen) Eva Longoria (Gabrielle Solis) Ricardo Chavira (Carlos Solis) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Larry Shaw Drehbuch: Marc Cherry, Josann McGibbon, Sara Parriott Kamera: Lowell Peterson Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12

