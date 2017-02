Sky 1 11:10 bis 11:55 Comedyserie Desperate Housewives Das Souvenir USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Preston ist aus Europa zurück und bringt die hübsche Russin Irina mit, mit der er sich verloben will. Lynette ist entsetzt. Susan hat mit ihrem Anteil an der Strip-Bar Mikes Kredit abbezahlt. Der kommt damit überhaupt nicht klar und sieht sich seiner Männlichkeit beraubt. Bree ist immer mehr von Sam eingenommen, der ihr neue Ideen für ihr Unternehmen präsentiert. Gegen Andrews Widerstand macht sie ihn zum Vize-Geschäftsführer. Gabrielle und Angie fliegen nach New York, um Ana und Danny zurückzuholen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brenda Strong (Mary Alice Young/Erzählerin) Felicity Huffman (Lynette) Teri Hatcher (Susan) Eva Longoria (Gabrielle) Marcia Cross (Bree) Max Carver (Preston Scavo) Ricardo Chavira (Carlos Solis) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Lonny Price Drehbuch: Marc Cherry, Marco Pennette Kamera: Lowell Peterson Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12