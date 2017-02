Sky 1 09:40 bis 10:25 Comedyserie Desperate Housewives Die Stripperin USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Katherine kehrt in die Wisteria Lane zurück und Gabrielle gibt eine Willkommensparty für sie. Auf der Party lernen die Nachbarn Robin kennen, die Ex-Stripperin, die vorübergehend bei Susan wohnt. Während alle Männer begeistert von ihr sind, bleiben die Frauen zunächst skeptisch. Doch nach und nach lernen sie Robin schätzen. Bree bekommt durch sie neuen Mut, ihre Ehe zu retten, Gabrielle erfährt etwas über Moral, Susan erkennt, was eine Freundin ist, und Lynette, was verzeihen heißt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brenda Strong (Mary Alice Young / Erzählerin) Felicity Huffman (Lynette) Teri Hatcher (Susan) Dana Delany (Katherine Mayfair) Eva Longoria (Gabrielle) Marcia Cross (Bree) Julie Benz (Robin Gallagher) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: David Warren Drehbuch: David Schladweiler, Marc Cherry Kamera: Lowell Peterson Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 14:03

Seit 207 Min. Sportschau

Magazin

Das Erste 09:05 bis 18:00

Seit 81 Min. Winter-Universiade

Ski

Eurosport 09:45 bis 10:30

Seit 41 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 09:55 bis 10:55

Seit 31 Min.