Sky 1 08:10 bis 08:55 Comedyserie Desperate Housewives Entstehung eines Monsters USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Mary Alice erzählt die Lebensgeschichte von Eddie Orlofsky, dem "Fairview-Würger": Wie sein Vater die Familie verließ und seine Mutter ihm die Schuld an ihrem verpfuschten Leben gab. Wie sie Eddie allein und ohne Liebe aufwachsen ließ. Wie sie dem Alkohol verfiel und sich über ihn und seine Annäherungsversuche an Mädchen lustig machte. Und so wurde aus einem unschuldigen liebenswerten kleinen Jungen ein psychisch gestörter Mann, der verzweifelt auf der Suche nach Liebe war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Teri Hatcher (Susan Delfino) Marcia Cross (Bree Hodge) Felicity Huffman (Lynette Scavo) Eva Longoria Parker (Gabrielle Lang) Doug Savant (Tom Scavo) Drea de Matteo (Angie Bolen) Eva Longoria (Gabrielle Solis) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: David Grossman Drehbuch: Marc Cherry Kamera: David Miller Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 16

