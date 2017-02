Sky 1 06:40 bis 07:25 Comedyserie Desperate Housewives Der perfekte Sohn USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Bree gibt ein Essen für Sam, um ihn in der Familie willkommen zu heißen. Auch Andrew und Danielle kommen dazu. Doch Andrew hat Schwierigkeiten, sich mit seinem Halbbruder anzufreunden. Susan und Gabrielle geraten in Streit, weil jede von ihnen will, dass ihr Kind den Spendensammel-Wettbewerb der Schule gewinnt. Lynette muss machtlos mitansehen, wie Preston das College sausen lässt und einen einfachen Job annimmt, um sich eine Wohnung mit Irina leisten zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Teri Hatcher (Susan) Marcia Cross (Bree) Felicity Huffman (Lynette) Eva Longoria (Gabrielle) Brenda Strong (Mary Alice Young/Erzählerin) Sam Page (Sam Allen) Shawn Pyfrom (Andrew Van De Kamp) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: David Grossman Drehbuch: Marc Cherry, Bob Daily Kamera: David J. Miller Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 6