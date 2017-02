Sky Cinema Hits 03:30 bis 05:10 Komödie Keine halben Sachen 2 USA 2004 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Ex-Killer Jimmy "Die Tulpe" (Bruce Willis) hat die Knarre mit der Schürze getauscht. Sein beschauliches Privatleben mit Frau Jill (Amanda Peet), einer Nachwuchskillerin, währt jedoch nicht lange. Die Gattin von Jimmys früherem Nachbar Oz (Matthew Perry) wurde entführt. Doch das eigentliche Ziel eines Obergauners ist Jimmy selbst. "Die Tulpe" muss erneut beweisen, was er drauf hat. - Auch die Fortsetzung des starbesetzten Actionhits bietet Spaß und Ballereien nonstop. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Willis (Jimmy) Matthew Perry (Oz) Amanda Peet (Jill) Kevin Pollak (Lazlo) Natasha Henstridge (Cynthia) Frank Collison (Strabo) Johnny Messner (Zevo) Originaltitel: The Whole Ten Yards Regie: Howard Deutch Drehbuch: Mitchell Kapner, George Gallo Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 12