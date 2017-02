Sky Cinema Hits 22:00 bis 23:55 Horrorfilm 30 Days of Night USA, NZ 2007 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Städtchen Barrow in Alaska herrscht während des arktischen Winters 30 Tage lang völlige Dunkelheit. Genau das Richtige für eine Horde von Vampiren, die über den Ort herfallen, um ihren Blutdurst zu stillen. Unter der Führung von Sheriff Oleson (Josh Hartnett) kämpfen ein paar Überlebende gegen die Blutsauger. - Actionreicher Vampirhorror nach dem gleichnamigen Comic. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Hartnett (Eben Oleson) Danny Huston (Marlow) Mark Boone Junior (Beau Brower) Amber Sainsbury (Denise) Megan Franich (Iris) Elizabeth Hawthorne (Lucy Ikos) Craig Hall (Wilson Bulosan) Originaltitel: 30 Days of Night Regie: David Slade Drehbuch: Steve Niles, Stuart Beattie, Brian Nelson, Ben Templesmith Musik: Brian Reitzell Altersempfehlung: ab 18