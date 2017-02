Spiegel Geschichte 09:40 bis 10:30 Dokumentation Schlachtfeld Nordsee Der Krieg der U-Boote GB 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Nach der Skagerrakschlacht setzt Großbritannien weiterhin auf große Schlachtschiffe, um die Nordsee militärisch zu kontrollieren. Die Bedrohung durch U-Boote nehmen sie zunächst nicht ernst. Nachdem aber ein deutsches U-Boot ein britisches Frachtschiff gekapert und versenkt hat, schneidet die Royal Navy den Deutschen den Nachschub über die Nordsee ab. Im Gegenzug versenken die Deutschen jetzt britische Versorgungsschiffe samt Besatzung. Die Briten entwickeln verschiedene Verteidigungstechniken wie getarnte U-Boot-Fallen, akustische Unterwasserdetektoren oder die Einführung von Konvois. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The War at Sea

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 14:03

Seit 208 Min. Sportschau

Magazin

Das Erste 09:05 bis 18:00

Seit 82 Min. Winter-Universiade

Ski

Eurosport 09:45 bis 10:30

Seit 42 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 09:55 bis 10:55

Seit 32 Min.