Sky Sport Austria 09:15 bis 11:15 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SK Rapid Wien - FK Austria Wien, 13. Runde 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Es ist wieder Derby-Time in Wien! Wer behält in dem heißen Stadtduell die Nerven? Zuletzt verlor Rekordmeister Rapid nicht nur gegen das einstige Schlusslicht WAC (1:2), sondern auch seine Spitzenposition. Die Hütteldorfer rutschten auf Rang drei, zu allem Überfluss siegten die "Violetten" drei Matches in Folge und kletterten auf den zweiten Platz. "Wir sind auf dem richtigen Weg", sagte Austrias Mittelfeldmann Raphael Holzhauser nach dem 2:1 gegen Grödig und freut sich auf das Duell mit seinem Ex-Verein: "Jetzt gehen wir mit Vollgas ins Derby." Sollte für die "Veilchen" die Revanche für die 2:5-Schmach aus dem Hinspiel glücken, kann die Elf von Thors. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

