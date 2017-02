Sky Sport 2 11:30 bis 13:30 Fußball Fußball: DFB-Pokal Hallescher FC - Hamburger SV, 2. Hauptrunde, Dienstag D Stereo 16:9 HDTV Merken Pokal? Für den HSV eine Qual! Nach dem blamablen Erstrunden-Aus im Vorjahr beim Viertligisten Carl-Zeiss Jena (2:3 n.V.) mauserte sich der Bundesliga-"Dino" in diesem Jahr gegen den sächsischen Drittliga-Aufsteiger aus Zwickau (1:0) in die zweite Runde. Jetzt reist der dreimalige Pokalsieger erneut gen Osten - und zwar nach Halle. Der HFC bezwang in einem sensationellen Fight den Zweitligisten aus Kaiserslautern mit 4:3 in der Verlängerung. Vor der "Pokal-Maus HSV" fürchten sich die "Hallenser" nicht: "Gegen die Bayern oder den BVB hätten wir vielleicht vorher die Segel gestrichen, aber gegen den HSV machen wir das nicht", sagte ein unerschrockener HFC-Manager Ralph. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie