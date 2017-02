Sky Sport 2 06:00 bis 08:00 Golf Golf: European Tour Omega Dubai Desert Classic, 2. Tag in Dubai (VAE) Stereo 16:9 HDTV Merken Die dritte und letzte Etappe des "Desert-Swing" führt Europas Top-Golfer in den Emirates Golf Club nach Dubai. Das dortige Omega Dubai Desert Classic ist das traditionsreichste Turnier im Nahen Osten. Seit 1989 gibt es die Veranstaltung, die Jahr für Jahr eine große Riege an Top-Stars anlockt. Diesmal wird das Feld von Tiger Woods, Titelverteidiger Danny Willett, Henrik Stenson, Sergio Garcia, Martin Kaymer und Bernd Wiesberger angeführt. Die deutschen Golf-Fans können sich außerdem auf Marcel Siem, Dominic Foos und Maximilian Kieffer freuen. Sky überträgt das Turnier vom 2. bis 5. Februar exklusiv live und in HD. Kommentar: Adrian Grosser. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie