New York, 2008: Ausgerechnet im Jahr der Finanzkrise kommt Finanzhai Gordon Gekko (Michael Douglas) aus dem Knast. Bald mischt er wieder im Geschäft mit. Denn der Verlobte seiner Tochter (Shia LaBeouf) ist Investmentbanker und will sich mit Gekkos Hilfe an einem skrupellosen Banker rächen. - Shia LaBeouf und Schauspiellegende Michael Douglas jonglieren in Oliver Stones cleverer Fortsetzung seines legendären Finanzthrillers mit Millionen. In Google-Kalender eintragen