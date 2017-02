Im frühlingshaften Paris kreuzen sich die Pfade von elf höchst verschiedenen Frauen. Sie alle suchen die Liebe: Da ist die hoffnungslos romantische Agathe (Laetitia Casta), deren nervöser Magen sie in peinliche Situationen bringt. Karrierefrau Rose (Vanessa Paradis) muss erkennen, dass sie keine echten Freunde hat. Und die vierfache Mutter Ysis (Géraldine Nakache) erkennt, dass sie sich unsterblich in ihre Babysitterin Marie (Alice Taglioni) verliebt hat. - Tour d'Amour durch Paris: zauberhafter Episodenfilm mit dem Who-is-Who der französischen Kinostars. In Google-Kalender eintragen