Sky Emotion 16:30 bis 18:15 Drama True Story - Spiel um Macht USA 2015 Nach einer Vorlage von Michael Finkel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Christian Longo (James Franco) sitzt im Gefängnis, weil er seine Familie ermordet haben soll. Bei seiner Festnahme gab er sich zunächst als Journalist Michael Finkel (Jonah Hill) aus. Als der echte Michael Finkel davon erfährt, stattet er Longo einen Besuch im Knast ab - und ist sofort von dem mutmaßlichen Mörder fasziniert. Doch sein Versuch, dessen wahre Geschichte herauszufinden, mündet bald in ein riskantes Katz-und-Maus-Spiel. - James Franco und Jonah Hill liefern sich in dem raffinierten Thriller ein hochspannendes Psycho-Duell. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonah Hill (Michael Finkel) James Franco (Christian Longo) Felicity Jones (Jill Barker) Maria Dizzia (MaryJane Longo) Ethan Suplee (Pat Frato) Conor Kikot (Zach Longo) Charlotte Driscoll (Sadie Longo) Originaltitel: True Story Regie: Rupert Goold Drehbuch: Rupert Goold, David Kajganich Kamera: Masanobu Takayanagi Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 12