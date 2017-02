Sky Emotion 12:35 bis 14:15 Drama Ein Zuhause am Ende der Welt USA 2004 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der kleine Bobby verliert früh seine Familie. Er wächst in der Familie seines Freundes Jonathan auf, kommt ihm unter der Bettdecke gelegentlich sehr nahe. Jahre später zieht Bobby (Colin Farrell) in die New Yorker WG des nun bekennenden Schwulen Jonathan (Dallas Roberts) und der schrillen Claire (Robin Wright Penn). Eine intensive und schwierige Dreiecksbeziehung beginnt. - Ergreifendes Regie-Debüt von Michael Mayer nach dem Roman von Michael Cunningham ("The Hours"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Colin Farrell (Bobby Morrow, 1982) Robin Wright Penn (Clare) Dallas Roberts (Jonathan Glover, 1982) Sissy Spacek (Alice Glover) Matt Frewer (Ned Glover) Erik Smith (Bobby Morrow, 1974) Harris Allan (Jonathan Glover, 1974) Originaltitel: A Home at the End of the World Regie: Michael Mayer Drehbuch: Michael Cunningham Kamera: Enrique Chediak Musik: Duncan Sheik Altersempfehlung: ab 12

