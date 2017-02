Sky Emotion 09:15 bis 10:55 Drama On a Clear Day GB 2005 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Frank Redmond (Peter Mullan) und seinen Kumpels wurde gekündigt, nach 36 Jahren auf der Werft in Glasgow. Einen Sohn hat er vor Jahren verloren, mit dem anderen gibt es nur Streit. Und seine Ehe mit Joan (Brenda Blethyn) liegt auf einer Temperaturskala im Bereich Kühlschrankniveau. Der Mittfünfziger verfällt in eine tiefe Depression. Zeit, sein Leben umzukrempeln, Frank entschließt sich, den Ärmelkanal zu durchschwimmen! - Eine Familie kommt sich durch eine Schwimm-Challenge wieder näher - gefühlvolles Mitleiden programmiert! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Mullan (Frank) Brenda Blethyn (Joan) Sean McGinley (Eddie) Jamie Sives (Rob) Billy Boyd (Danny) Ron Cook (Norman) Jodhi May (Angela) Originaltitel: On a Clear Day Regie: Gaby Dellal Drehbuch: Alex Rose Kamera: David Johnson Musik: Stephen Warbeck Altersempfehlung: ab 12

