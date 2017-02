Sky Cinema 06:00 bis 07:55 Fantasyfilm The Huntsman & the Ice Queen USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken "Eiskönigin" Freya (Emily Blunt) schart eine Armee aus Kindern um sich, die sie zu kriegerischen "Huntsmen" erzieht. Eiserne Regel: Sie dürfen sich nicht untereinander verlieben. Doch Eric und Sara (Chris Hemsworth, Jessica Chastain) passiert genau das. Zur Strafe werden beide verbannt. Jahre später erfährt Freya von dem magischen Spiegel, in dem ihre Schwester Ravenna (Charlize Theron) gefangen ist - und will zusammen mit ihr das gesamte Königreich unterwerfen. - Düsteres Fantasy-Abenteuer: Chris Hemsworth ("Thor") und Jessica Chastain ("Zero Dark Thirty") kämpfen gegen zwei böse Schwestern und für ihre Liebe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Hemsworth (The Huntsman) Charlize Theron (Ravenna) Emily Blunt (Freya) Jessica Chastain (Sara) Nick Frost (Nion) Rob Brydon (Gryff) Sheridan Smith (Mrs. Bromwyn) Originaltitel: The Huntsman: Winter's War Regie: Cedric Nicolas-Troyan Drehbuch: Evan Spiliotopoulos, Craig Mazin Kamera: Phedon Papamichael Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12