Beate Uhse TV 01:15 bis 02:40 Erotikfilm 9 1/2 Wochen - Die Sexparodie USA 2014 Stereo 16:9 Merken Beate-Uhse.TV zeigt die noch schärfere Version des erotischen Kinoklassikers aus den 80er Jahren! Als Kim auf den erfolgreichen Businesstypen Mickey stößt, ahnt sie noch nicht, dass die Beziehung zu ihm immer obsessiver wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Summer Brielle (Kim) James Deen (Mickey) Tyler Nixon (David) Seth Gamble (Porn Guy) Courtney Taylor (Porn Girl) Nikki Delano (Hooker) Originaltitel: Nine 1/2 Weeks: An Erotic XXX Parody Regie: David Lord Drehbuch: D. Cypher, David Lord Altersempfehlung: ab 18