RTS Un 00:25 bis 02:05 Sonstiges Fast and Furious IV USA 2009 Untertitel Un meurtre oblige Don Toretto, un ancien taulard en cavale, et l'agent Brian O'Conner à revenir à L.A. où leur querelle se rallume. Mais confrontés à un ennemi commun, ils sont contraints à former une alliance incertaine s'ils espèrent parvenir à déjouer ses plans. De l'attaque de convoi aux glissades de précision qui les mèneront hors de leurs propres frontières, les deux hommes trouveront le meilleur moyen de prendre leur revanche. Schauspieler: Vin Diesel (Dominic Toretto) Paul Walker (Brian O'Conner) Jordana Brewster (Mia) Michelle Rodriguez (Letty) John Ortiz (Campos) Laz Alonso (Fenix) Gal Gadot (Gisele) Originaltitel: Fast & Furious Regie: Justin Lin Drehbuch: Gary Scott Thompson, Chris Morgan Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 12