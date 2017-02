RTS Un 23:55 bis 00:25 Sonstiges 26 minutes CH 2016 Stereo Untertitel Merken Un faux magazine d'actualité qui passe en revue les faits marquants de la semaine écoulée, en Suisse et dans le monde, à travers des faux reportages et des interviews de vrais et de faux invités. Un regard décalé sur l'actualité, présenté par Vincent Veillon et Vincent Kucholl. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Vincent Veillon, Vincent Kucholl Originaltitel: 26 minutes