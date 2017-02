RTS Un 20:35 bis 22:15 Sonstiges L'enquête corse F 2004 Stereo Untertitel Merken Le détective Palmer doit retrouver en Corse un certain Ange Léoni. Mission en apparence facile, sauf que Léoni est l'un des principaux chefs indépendantistes de l'île... Entre embûches, kidnapping délirants, manipulations tordues, fuites héroïques et explosions multiples, le pauvre va découvrir un autre aspect de l'Ile de Beauté... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Clavier (Rémi François, dit Jack Palmer) Jean Reno (Ange Leoni) Caterina Murino (Léa) Didier Flamand (Dargent) Pierre Salasca (Matéo) Eric Fraticelli (Figoli) Alain Maratrat (De Vlaminck) Originaltitel: L'enquête corse Regie: Alain Berbérian Drehbuch: Michel Delgado, Christian Clavier, Pétillon Musik: Alexandre Desplat