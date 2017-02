Sky Atlantic HD 23:50 bis 00:45 Krimiserie Public Enemy Blutsbrüder B 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Der freigelassene Kindermörder Guy Béranger (Angelo Bison) wird von einem wütenden Mob in die Wälder von Vielsart verschleppt. Polizistin Chloé Muller (Stéphanie Blanchoud) muss sich ungewöhnliche Verbündete suchen, um Béranger zu befreien, bevor er der Selbstjustiz zum Opfer fällt. Unterdessen verschwindet ein weiteres Kind. - Beunruhigender belgischer Psychothriller in Serie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angelo Bison (Guy Béranger) Stephanie Blanchoud (Chloé Muller) Clement Manuel (Lucas Stassart) Jean-Jacques Rausin (Michael Charlier) Philippe Jeusette (Patrick Stassart) Laura Sepul (Judith Stassart) Stephanie Blanchoud (Chloé Muller) Originaltitel: Public Enemy Regie: Matthieu Frances, Gary Seghers Altersempfehlung: ab 16