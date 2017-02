Sky Atlantic HD 22:55 bis 23:50 Krimiserie Public Enemy Der gute Hirte B 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Versuch, die Verehrerin des freigelassenen Kindermörders Guy Béranger (Angelo Bison) zu verhaften, endete in einem Fiasko: Die junge Frau beging Selbstmord. Nun muss Chloé Muller (Stéphanie Blanchoud)den entlassenen Häftling bei einem Besuch bei seiner sterbenden Mutter begleiten. Zurück in Vielsart treffen sie auf einen wütenden Mob, der Selbstjustiz an Béranger üben will. - Beunruhigender belgischer Psychothriller in Serie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angelo Bison (Guy Béranger) Stephanie Blanchoud (Chloé Muller) Clement Manuel (Lucas Stassart) Jean-Jacques Rausin (Michael Charlier) Philippe Jeusette (Patrick Stassart) Laura Sepul (Judith Stassart) Stephanie Blanchoud (Chloé Muller) Originaltitel: Public Enemy Regie: Matthieu Frances, Gary Seghers Altersempfehlung: ab 16