Sky Atlantic HD 21:55 bis 22:55 Krimiserie Public Enemy Falsche Götzen B 2016 Stereo 16:9 HDTV Im Kloster, in dem der berüchtigte Kindermörder Guy Béranger (Angelo Bison) nach seiner Freilassung Unterschlupf gefunden hat, untersucht Lucas (Clément Manuel) dessen Vergangenheit. Auch die Polizisten Chloé Muller (Stéphanie Blanchoud) und Michael Charlier (Jean-Jacques Rausin) suchen jemanden in der Vergangenheit Béranger (Angelo Bison), der dessen Verbrechen kopieren könnte. Und finden tatsächlich eine Verehrerin aus seiner Zeit im Gefängnis. Sie entschließen sich, Béranger zu benutzen, um mehr über sie zu erfahren. - Verstörender, beunruhigender belgischer Psychothriller in Serie. Schauspieler: Angelo Bison (Guy Béranger) Stephanie Blanchoud (Chloé Muller) Clement Manuel (Lucas Stassart) Jean-Jacques Rausin (Michael Charlier) Philippe Jeusette (Patrick Stassart) Laura Sepul (Judith Stassart) Stephanie Blanchoud (Chloé Muller) Originaltitel: Public Enemy Regie: Matthieu Frances, Gary Seghers Altersempfehlung: ab 16