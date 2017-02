Sky Atlantic HD 15:50 bis 16:50 Serien Billions Die Spur nach Iowa USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bei Axe Capital bricht Chaos aus, als Firmenboss Bobby "Axe" Axelrod (Damian Lewis) spurlos verschwindet. Er plant einen einsamen Trip auf seiner neuen Yacht, um in Ruhe über sein Leben nachzudenken. Chuck (Paul Giamatti) verstärkt unterdessen die Ermittlungen gegen Bobby und stößt auf einer Farm in Iowa auf einen wichtigen Zeugen. - Die vielfach prämierten Stars Damian Lewis ("Homeland") und Paul Giamatti ("John Adams") liefern sich einen erbarmungslosen Zweikampf im Wall-Street-Milieu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Giamatti (U.S. Attorney Chuck Rhoades) Damian Lewis (Bobby "Axe" Axelrod) Maggie Siff (Wendy Rhoades) Malin Åkerman (Lara Axelrod) Toby Leonard Moore (Bryan Connerty) David Costabile (Mike "Wags" Wagner) Condola Rashad (Kate Sacker) Originaltitel: Billions Regie: Neil Labute Drehbuch: Brian Koppelman, David Levien, Andrew Ross Sorkin, Heidi Schreck Musik: Eskmo Altersempfehlung: ab 12