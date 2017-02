Sky Atlantic HD 13:00 bis 13:55 Serien Billions Namen an der Wand USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Ermittlungen von Staatsanwalt Chuck (Paul Giamatti) gegen den gerissenen Hedgefonds-Miliardär Bobby "Axe" Axelrod (Damian Lewis) geraten ins Stocken. Axe nutzt die Gelegenheit, um mit einem aggressiven Schachzug zu kontern - und muss gleichzeitig mit einem neuen Feind aus den eigenen Reihen fertig werden. - Die vielfach prämierten Stars Damian Lewis ("Homeland") und Paul Giamatti ("John Adams") liefern sich einen erbarmungslosen Zweikampf im Wall-Street-Milieu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Giamatti (U.S. Attorney Chuck Rhoades) Damian Lewis (Bobby "Axe" Axelrod) Maggie Siff (Wendy Rhoades) Malin Åkerman (Lara Axelrod) Toby Leonard Moore (Bryan Connerty) David Costabile (Mike "Wags" Wagner) Condola Rashad (Kate Sacker) Originaltitel: Billions Regie: Neil Burger Drehbuch: Brian Koppelman, David Levien, Andrew Ross Sorkin Musik: Eskmo Altersempfehlung: ab 12

