Sky Atlantic HD 10:15 bis 10:50 Comedyserie The Comeback Valerie macht den Cupcake USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Stress am Set: Weil ein Stalker dem Ensemble auf den Wecker geht, verschärfen die Produzenten die Sicherheitsmaßnahmen. Als Valerie (Lisa Kudrow) bei den Dreharbeiten für eine Szene hinfallen soll, verletzt sie sich am Rücken. Als ihr dann noch Paulie G (Lance Barber), einer der Produzenten, auf die Nerven geht, platzt ihr der Kragen. Valerie verpasst ihm einen Schlag in den Magen. - Die Fremdschäm-Orgie von HBO persifliert die hemmungslose Entblößungslust der C-Promis im TV. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Kudrow (Valerie Cherish) Malin Åkerman (Juna Millken) Robert Bagnell (Tom Peterman) Lance Barber (Paulie G.) Robert Michael Morris (Mickey Deane) Laura Silverman (Jane Benson) Damian Young (Mark Berman) Originaltitel: The Comeback Regie: David Steinberg Drehbuch: Heather Morgan, Michael Patrick King, Lisa Kudrow Altersempfehlung: ab 12

