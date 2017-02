Sky Atlantic HD 08:35 bis 09:10 Comedyserie The Comeback Valerie probt den Aufstand USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Valerie (Lisa Kudrow) begleitet Franchesca (Vanessa Marano) in ein Geschäft. Dort gibt ausgerechnnet Valeries junge Rivalin Juna (Malin Akerman), die auch als Musikerin erfolgreich ist, eine Autogrammstunde, um ihre neue CD zu promoten. Die Macher von Valeries Sitcom wollen frisches Blut in der Sendung. Sie entscheiden sich, den Cast mit zwei frischen Gesichtern zu verstärken - was nicht bei allen gut ankommt. - Die Fremdschäm-Orgie von HBO persifliert die hemmungslose Entblößungslust der C-Promis im TV. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Kudrow (Valerie Cherish) Laura Silverman (Jane) Lance Barber (Paulie G.) Robert Bagnell (Tom Peterman) Damian Young (Mark Berman) Robert Michael Morris (Mickey Deane) Malin Åkerman (Juna Millken) Originaltitel: The Comeback Regie: Clark Mathis Drehbuch: Michael Schur, Michael Patrick King, Lisa Kudrow Altersempfehlung: ab 12

