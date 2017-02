Sky Cinema Family HD 03:45 bis 05:20 Fantasyfilm Brücke nach Terabithia USA 2007 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Außenseiter Jesse (Josh Hutcherson) lernt an seiner Schule die neue Nachbarin Leslie (Annasophia Robb) kennen. Sie lebt genau wie er lieber in Phantasiewelten. Gemeimsam entdecken sie das Reich Terabithia im Wald hinter ihren Häusern und erleben dort faszinierende Abenteuer. Doch ein Schicksalsfall bringt Jesse wieder in die Realität zurück. - Einfühlsamer Familienfilm von den Produzenten von "Die Chroniken von Narnia". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Hutcherson (Jess Aarons) AnnaSophia Robb (Leslie Burke) Zooey Deschanel (Ms. Edmunds) Robert Patrick (Jack Aarons) Bailee Madison (May Belle Aarons) Kate Butler (Mary Aarons) Devon Wood (Brenda Aarons) Originaltitel: Bridge to Terabithia Regie: Gabor Csupo Drehbuch: Jeff Stockwell, David Paterson Kamera: Michael Chapman Musik: Aaron Zigman