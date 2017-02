Sky Cinema Family HD 01:40 bis 03:45 Fantasyfilm Beautiful Creatures - Eine unsterbliche Liebe USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Teenager Ethan lebt in einem kleinen Ort in den Südstaaten und kann es kaum erwarten, endlich aufs College zu kommen und seine Heimat zu verlassen. Als eine neue Schülerin in seine Klasse kommt, erkennt Ethan in ihr das geheimnisvolle Mädchen, von dem er immer wieder nachts träumt. Lena und Ethan freunden sich bald an, bei den anderen Schülern hat sie jedoch einen schweren Start. Ihrem Onkel Macon Ravenwood werden dunkle Machenschaften nachgesagt, er soll einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben. Als ihre Mitschülerinnen Lena immer mehr bedrängen, ereignet sich ein mysteriöser Zwischenfall im Klassenzimmer. Bald findet Ethan heraus, dass Lena übernatürliche Fähigkeiten besitzt. Ihre Gabe ist jedoch mit einem tragischen Fluch verbunden ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alden Ehrenreich (Ethan Wate) Alice Englert (Lena Duchannes) Jeremy Irons (Macon Ravenwood) Emma Thompson (Mrs. Lincoln / Sarafine) Viola Davis (Amma) Emmy Rossum (Ridley Duchannes) Thomas Mann (Link) Originaltitel: Beautiful Creatures Regie: Richard LaGravenese Drehbuch: Richard LaGravenese Kamera: Philippe Rousselot Musik: Thenewno2 Altersempfehlung: ab 12