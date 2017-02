Sky Cinema Family HD 13:25 bis 15:10 Fantasyfilm Super Mario Bros. GB, USA 1993 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als die New Yorker Klempner Luigi und Mario auf die schöne Daisy treffen, beginnt ein großes Abenteuer, denn sie ist eine echte Prinzessin. Doch sie wird vom bösen König Koopa entführt, der mit ihrer Hilfe die Weltherrschaft übernehmen will. Die Brüder machen sich auf um Daisy zu befreien und die Menschheit zu retten. HIT ME 90ies ONE MORE TIME Das TELE 5 90's Weekend am 25. und 26. Februar! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bob Hoskins (Mario Mario) John Leguizamo (Luigi Mario) Dennis Hopper (King Koopa) Samantha Mathis (Prinzessin Daisy) Fiona Shaw (Lena) Fisher Stevens (Iggy) Richard Edson (Spike) Originaltitel: Super Mario Bros. Regie: Annabel Jankel, Rocky Morton Drehbuch: Parker Bennett, Terry Runte, Ed Solomon Kamera: Dean Semler Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 12