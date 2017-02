Sky Comedy 23:30 bis 01:20 Komödie Das ist das Ende USA 2013 Nach einer Vorlage von Seth Rogen, Evan Goldberg 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken James Franco feiert gerade Einweihungsparty in seinem Haus in Los Angeles, als draußen die Apokalypse ausbricht und mordende Dämonen in die Stadt einfallen. Er und seine Freunde um die Comedy-Stars Jay Baruchel, Jonah Hill und Seth Rogen verschanzen sich im Haus und haben mit schwindenden Vorräten sowie Streitereien zu kämpfen. Um zu überleben, wagen sie schließlich die lebensgefährliche Flucht aus ihrem Versteck. - Abgedrehte Endzeitkomödie, in der sich die eingeschworene Comedy-Clique um Seth Rogen ("Ananas Express") selbst spielt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Franco (James Franco) Jonah Hill (Jonah Hill) Seth Rogen (Seth Rogen) Jay Baruchel (Jay Baruchel) Danny McBride (Danny McBride) Craig Robinson (Craig Robinson) Michael Cera (Michael Cera) Originaltitel: This Is the End Regie: Evan Goldberg, Seth Rogen Drehbuch: Seth Rogen, Evan Goldberg Kamera: Brandon Trost Musik: Henry Jackman Altersempfehlung: ab 16