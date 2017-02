30 Jahre ist es her, dass die Griswolds, darunter Vater Clark (Chevy Chase) und Sohn Rusty, auf eine Rundreise durch Amerika gingen. Inzwischen ist Rusty (Ed Helms) selbst Familienvater und überrascht seine Lieben (u.a. Christina Applegate) mit einem Trip zu Amerikas spektakulärstem Themenpark "Walley World". Aber die Tour gerät bald zu einem Alptraum, der mit einem seltsamen Leihwagen beginnt und mit einem Bad in einer Kloake noch nicht zuende ist. - Neuauflage des legendären Comedy-Kults, bei dem die "Kill the Boss"-Autoren keine Gag-Grenzen kennen. In Google-Kalender eintragen