Um ihren Traumpartner zu finden, verkleiden sich einige Singles bei einer Dating-Veranstaltung als Superhelden: Superman (Bobby Cannavale) sitzt frustriert in der Ecke. Wonder Woman (Leslie Bibb) hat was mit Batman (Jason Sudeikis), doch der scheint nicht wirklich was von ihr zu wollen. Außerdem gefällt ihm gar nicht, dass Supergirl (Kristen Bell) und Robin (Justin Long) sich kennen lernen wollen. - Ziemlich abgedrehte Ensemblekomödie im Stil von "Kentucky Fried Movie", gespickt mit Stars von Kate Winslet bis Hugh Jackman.