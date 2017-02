Sky Comedy 10:55 bis 13:05 Komödie New York für Anfänger GB 2008 Toby Young Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Überraschung: Der britische Journalist Sydney Young (Simon Pegg) wird vom Chefredakteur des Sharps-Magazins Clayton Harding (Jeff Bridges) in New York angeheuert. Young wähnt sich am Ziel seiner Träume und stolpert von einem Fettnäpfchen ins nächste. Als er sich der Heuchelei anpasst, um endlich einen Artikel ins Heft und das durchtriebene Filmsternchen Sophie Maes (Megan Fox) ins Bett zu kriegen, verliert er beinahe das Wichtigste aus den Augen: seine Kollegin Allison (Kirsten Dunst). - Starbesetzte, bissige Celebrity-Satire. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Pegg (Sidney Young) Kirsten Dunst (Alison Olsen) Megan Fox (Sophie Maes) Jeff Bridges (Clayton Harding) Gillian Anderson (Eleanor Johnson) Danny Huston (Lawrence Maddox) Max Minghella (Vincent Lepak) Originaltitel: How to Lose Friends & Alienate People Regie: Robert B. Weide Drehbuch: Peter Straughan Kamera: Oliver Stapleton Musik: David Arnold