Sky Nostalgie 20:15 bis 22:10 Kriegsfilm Klar Schiff zum Gefecht USA 1956 20 40 60 80 100 Merken Während des Zweiten Weltkrieges gerät das US-Transportschiff Belinda in Kriegshandlungen mit japanischen Kamikazefliegern. Für Captain Jeb Hawks (Jeff Chandler) und seine unerfahrene Crew beginnt der nackte Kampf ums Überleben. - Mit großem technischen Aufwand gedrehter amerikanischer Kriegsfilm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeff Chandler (Capt. Jebediah S. Hawks) George Nader (Lt. Dave MacDougall) Julie Adams (Nadine MacDougall) Lex Barker (Commander Quigley) Keith Andes (Doctor Bell) Richard Boone (Lt. Fraser) Jock Mahoney (Alvick) Originaltitel: Away All Boats Regie: Joseph Pevney Drehbuch: Ted Sherdeman Kamera: William Daniels Musik: Frank Skinner