Sky Nostalgie 13:20 bis 15:10 Komödie Auf der Reeperbahn nachts um halb eins D 1954 20 40 60 80 100 Merken Seemann Hannes (Hans Albers) kehrt nach Hamburg zurück. Er will seinen alten Freund Pitter (Heinz Rühmann) bei der Renovierung seines Lokals unterstützen. Als Hannes erfährt, dass Pitters Tochter in Wirklichkeit sein Kind ist, entzweien sich die Männer. - Deutscher Filmklassiker, in dem Hans Albers und Heinz Rühmann das letzte Mal gemeinsam vor der Kamera standen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hans Albers (Hannes Wedderkamp) Heinz Rühmann (Pittes Breuer) Fita Benkhoff (Luise) Erwin Strahl (Bilek) Sybil Werden (Marion) Gustav Knuth (Brandstetter snr.) Fritz Wagner (Kattmann) Originaltitel: Auf der Reeperbahn nachts um halb eins Regie: Wolfgang Liebeneiner Drehbuch: Gustav Kampendonk, Curt J. Braun Kamera: Kurt Schulz Musik: Herbert Trantow Altersempfehlung: ab 16

