Sky Nostalgie 10:05 bis 11:35 Drama Das seltsame Leben des Herrn Bruggs D 1951 SW 20 40 60 80 100 Merken Eberhard Bruggs (Gustav Knuth) hat sich vom Lokomotivführer zum Industriemagnaten hochgearbeitet. Nur an die so genannte bessere Gesellschaft kann er sich nicht gewöhnen. Deshalb verbringt er die Wochenenden inkognito unter einfachen Menschen. Doch eines Tages wird sein Doppelleben enttarnt. - Mit Gustav Knuth hervorragend besetztes Drama. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gustav Knuth (Eberhard Bruggs) Christl Mardayn (Eveline) Adrian Hoven (Rupert) Gertrud Kückelmann (Gabriele) Trude Haefelin (Bettina Heinemann) Heini Göbel (Leo Storrmann - ein Zeichner) Dorothea Wieck (Fräulein Holder - Kunstgewerblerin) Originaltitel: Das seltsame Leben des Herrn Bruggs Regie: Erich Engel Drehbuch: Curt J. Braun Kamera: Heinz Schnackertz Musik: Lothar Brühne Altersempfehlung: ab 12

